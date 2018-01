Lily-Rose, filha de Johnny Depp, atua ao lado dos pais em filme

Foto: Reprodução

A modelo Lily-Rose Depp declarou estar muito grata pela oportunidade de trabalhar com seus pais Johnny Depp e Vanessa Paradis em Yoga Hosers. Lily tem 16 anos e é a filha mais velha do astro de Piratas do Caribe com sua ex. Ela estreou como atriz na comédia dirigida por Kevin Smith, que fala sobre uma dupla de adolescentes que se juntam com um nazista para lutar contra forças antigas e obscuras.

Lily-Rose admitiu que foi uma experiência interessante trabalhar ao lado dos pais. "Eu aprendi tanto trabalhando nesse longa. Kevin realmente me ajudou a sair da minha concha como atriz. Poder me sentir livre e confortável na pele do personagem é muito importante. A parte mais divertida de fazer um filme é poder aprender e experimentar tudo pela primeira vez com pessoas que eu amo e admiro... Eu sou grata por trabalhar com meus pais."

No filme, ela interpreta uma praticante de ioga, a estudante do segundo ano do ensino médio chamada Colleen Collette. A adolescente revelou que sua performance foi influenciada nos filmes clássicos como As Patricinhas de Beverly Hills e Gremlins. Ela afirmou para a Revista V: "Eu realmente assisti esses dois filmes milhões de vezes... Conscientemente ou não, eu definitivamente me inspirei neles".

Seu pai, Johnny, reprisa seu papel do filme gótico de terror Tusk - A Transformação, como o detetive Guy Lapointe, e o resto do elenco inclui nomes como Haley Joel Osment, Tony Hale, Natasha Lyonne, Genesis Rodriguez, Adam Brody and Justin Long.

Yoga Hosers, ainda sem título em português, chegará aos cinemas dos Estados Unidos em julho. Não há previsão de estreia no Brasil.