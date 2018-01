Liam Payne tem 'uma coisa' por mulheres mais velhas, diz sua ex-namorada

Foto: BANG Showbiz

Liam Payne gosta de mulheres mais velhas, ao menos é assim que pensa sua ex-namorada Danielle Peazer. A modelo namorou o galã do One Direction por quase dois anos antes de eles se separarem em 2013 e revela que não ficou surpresa cantora Cheryl Fernandez-Versini, de 33 anos, porque ele realmente não namora meninas da mesma idade que ele.

Em entrevista ao site MailOnline, ela disse: '"Amor é amor. Felicidade é felicidade. Você apenas quer que as pessoas sejam felizes. Eles parecem ambos felizes, obviamente, eu não a conheço, mas estou feliz por eles".

"Não fiquei chocada quando o relacionamento veio à tona, porque eles estão na mesma indústria. Talvez se ele começasse a sair com Theresa May, eu diria: 'Uau!' Isso seria um choque. Sou cinco anos mais velha do que ele, então sei que talvez ele tenha uma coisa por diferenças de idade. Quero dizer, olhe para ela, eu sairia com ela!", completou a modelo.

Danielle, que agora está namorando outra pessoa, ainda contou que sempre será orgulhosa de Liam pelo que ele alcançou em sua vida pessoal e profissional. "Nós continuamos amigos. É legal que, depois de quase quatro anos separados, ainda podemos apoiar um ao outro".

A modelo ainda desabafou sobre as perguntas sobre o ex-namorado: "Sei que as pessoas sempre estarão interessadas, mas se alguém te perguntar sobre alguém com quem você estava há quatro anos, tudo está tão distante e você é uma pessoa tão diferente".