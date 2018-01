Liam Payne sobre Cheryl Fernandez-Versini: 'Ela é incrível!'

Liam Payne e Cheryl Fernandez Foto: Divulgação

O galã de One Direction está cheio de amores por sua namorada. Liam Payne e Cheryl Fernandez estrearam juntos no tapete vermelho no Global Gift Gala em Paris, na França, na semana passada, quando ela recebeu um prêmio de filantropia.

Durante o evento, ele declarou a revista HELLO!: "É a noite dela e estou muito orgulhoso dela. Ela é incrível!". A ex-jurada do X-Factor recebeu o prêmio em reconhecimento pelo trabalho feito por sua fundação Cheryl's Trust, que apoia jovens pobres no Reino Unido.

Ela disse que fundou a organização de caridade porque sabe que teve "sorte" de escapar de suas origens: "Percebi o quão sortuda eu fui de sair das circunstâncias em que eu estava vivendo - mas para as pessoas que vivem lá agora, as oportunidades são tão limitadas. Tinha um forte desejo de fazer alguma coisa e dar de volta quando tivesse atingido um nível de sucesso". Cheryl veio de Newcastle, onde as taxas de desemprego são muito altas e muitos jovens acabam se envolvendo com drogas.

O casal, que namora há três meses, recentemente tirou alguns dias de folga nos Estados Unidos. Quando perguntada sobre seu relacionamento com Payne, ela disse apenas que está "muito feliz".