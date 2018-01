Liam Payne, do One Direction, assina contrato para álbum solo

Foto: Divulgação

Liam Payne vai começar um projeto solo. O integrante do One Direction divulgou em seu perfil do Twitter, nesta quinta-feira, 21, que assinou contrato com a Capitol Records, gravadora que já tem em seu currículo nomes como Beatles, Katy Perry e Coldplay.

Em seu tuíte, Payne deixou a entender que não vai deixar a boyband. Ele diz: "One Direction vai ser sempre minha casa e minha família mas eu estou muito animado para ver o que esse capítulo traz".

Mesmo assim, muitos fãs na rede social ficaram receosos com a notícia, já que Zayn Malik deixou o grupo ao optar por carreira solo, conseguindo muito sucesso com o single Pillow Talk, com mais de 1,3 milhão de vendas. A hashtag #LiamDontLeaveUs (Liam não nos deixe) já tem mais de 40 mil citações no Twitter.