Liam Payne assina contrato com empresa de gestão de David Beckham

Foto: Reprodução/Instagram

Após anunciar seu primeiro álbum solo, Liam Payne resolveu assinar contrato com a Doyen Global, empresa que cuida da carreira de grandes personalidades, como David Beckham. Acredita-se que o foco é transformar Payne numa grande estrela.

De acordo com uma fonte do jornal The Sun, "Liam fez uma jogada ousada ao seguir carreira solo, então por que não ir para a empresa de gestão do mais alto calibre?".

A fonte ainda disse: "Ele também já tem um perfil enorme, por isso o âmbito para aumentar sua marca é ainda mais evidente. Ser parte de um dos casais mais reconhecíveis na Grã-Bretanha obviamente ajuda", referindo-se à namorada do cantor, Cheryl Fernandez-Versini.

Também foi alegado que Cheryl, estava por trás da decisão de Liam de seguir carreira solo, já que antes ele só queria ficar nos bastidores e escrever música para os outros durante a pausa do One Direction.

A fonte continuou: "Liam, provavelmente, era quem menos curtia o centro das atenções depois de Zayn Malik. Ele gostava do processo criativo e de gravação, de modo que essa era a maneira que ele estava indo".

"Mas estar com Cheryl tem dado a ele a vontade de ser bem sucedido ele mesmo. Ele sabe que ela será sua mentora não oficial também". Liam, que compõe a boy band One Direction ao lado de Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson, anunciou que havia fechado contrato com a Capitol Records na semana passada, mas disse que o grupo será sempre sua "família".