Liam Hemsworth revela ter comido queijo após se tornar vegano

Foto: Bang Showbiz

O ator Liam Hemsworth decidiu seguir o veganismo recentemente, uma dieta que não permite nenhum alimento de origem animal. Suas motivações foram tanto por motivos de saúde, quanto por conta de seu amor pelos animais.

Porém, ele revelou sentir saudade dos laticínios: "Nunca mais senti vontade de comer carne. Quanto menos eu comia, mais difícil era me imaginar comendo aquilo. Mas tenho desejo por queijo. Toda vez que eu ia para Nova York, uma das minhas coisas favoritas era comer pizza. Comi pizza de queijo uma vez há quatro meses, numa das minhas primeiras semanas como vegano. Estava com alguns amigos, e bebi cerveja. Você anda por ali, e tudo é pizza. Eu só pensei: 'Ah, Deus, eu preciso de um pedaço".

A dieta restrita fez com que ele tivesse que cozinhar sua própria comida durante as gravações do filme Independence Day: "Gosto de cozinhar. Na verdade fui obrigado a cozinhar comida para mim quando estávamos no México, porque você realmente não consegue encontrar restaurantes veganos por lá. Eu cozinhava muito na época do colégio".

"Cozinho muito feijão, arroz, batata doce, lentilhas. Apenas coisas que você pode cozinhar e colocar no congelador", revelou, sobre os pratos que faz com mais frequência.

Em entrevista à Men's Fitness, Liam comentou: "Chris é obviamente saudável. Ele interpretou Thor, e precisou malhar bastante nos últimos anos. Ele tem problemas digestivos, e está constantemente tentando descobrir o que é melhor para seu organismo. Ao conversar comigo, ele ficou mais adepto a comer legumes e alimentos à base de plantas", revelou sobre seu irmão, Chris Hemsworth, a quem influenciou os hábitos alimentares.