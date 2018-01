Liam Hemsworth revela dificuldade no relacionamento com Chris Hemsworth

Liam Hemsworth revela que teve dificuldades de relacionamento com seu irmão Chris Hemsworth, na adolescência. Foto: Bang Showbiz

Liam Hemsworth nem sempre se deu bem com seu irmão Chris Hemsworth. O ator, de 26 anos, admitiu que ele e o galã de Thor são muito parecidos na teimosia, o que implicou em uma sequência de atritos quando eles eram adolescentes.

"Chris e eu temos personalidades semelhantes, somos ambos muito teimosos. Não foi até quando eu comecei o ensino médio que nós paramos de discutir e brigar. Mas eu sempre me espelhei nele. Ele era meu melhor amigo", disse à revista American Way.

O astro de Jogos Vorazes diz que quis ser ator após assistir ao irmão atuando na novela Home and Away.

"Tinha 16 anos quando vi Chris trabalhando em um set de TV. Depois disso, era tudo que eu conseguia pensar. Descolei um agente e comecei a fazer tanto testes quanto eu poderia", comentou.

E uma vez que ele estava trabalhando, Liam admitiu que sua rivalidade com Chris ainda estava lá, mas eles deixaram as diferenças de lado para se incentivarem mutuamente.

"Sei que houve uma natureza competitiva entre nós, mas era sempre um apoio. Acho que era inicialmente apenas para não ficarmos preso no sofá de nossos pais por anos. Nós, com sucesso, saímos disso devido ao apoio um do outro", disse.

Se a relação com Chris teve seus problemas, com o irmão mais velho, Luke Hemsworth, a situação foi bem menos caótica. "Ele era muito mais velho do que eu, então não iria mexer com ele", finalizou.