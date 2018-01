Li Martins, do Rouge, está grávida do primeiro filho

Foto: Reprodução/Instagram @limartinsoficial

A cantora Li Martins, do grupo Rouge, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o apresentador João Paulo Mantovani. Atualmente, o casal tem o projeto musical Moonshine.

Caso você seja um grande fã, mas esteja com dificuldade para se lembrar de uma 'Li' no Rouge, não se preocupe: por um tempo ela assinou com seu nome, Patrícia.

Li está grávida há cinco meses, mas ainda não sabe o sexo do bebê. Segundo sua assessoria, Li deve fazer o exame na terça-feira, 7, e pode ser que divulgue a informação nas redes sociais.