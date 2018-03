Lewis Hamilton estaria namorando ex de Justin Bieber

Foto: Reprodução / Instagram

Um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da atualidade, Lewis Hamilton estaria envolvido em um romance com a modelo Barbara Palvin, que já namorou artistas como Justin Bieber e Niall Horan, do One Direction.

"Ela e Lewis estiveram em Cannes por um curto período de tempo, mas já se apaixonaram. Eles saíam todos os dias, e iam para festas à noite. Ao fim da viagem, estavam bem próximos. Estão mantendo contato, com planos de voltar a se encontrar logo", revelou uma fonte ao jornal The Sun.

Há algum tempo, o piloto havia comentado sobre a dificuldade em ter um relacionamento: "Eu não tenho tempo, ando mais ocupado do que nunca. Estou tentando vencer o campeonato e viajando como nunca. Acho que namorar ou ter um relacionamento é algo fora de cogitação para mim".

Além da carreira esportiva, Hamilton também está ansioso para adentrar no mundo da música, e revelou que algumas de suas canções foram inspiradas em seu relacionamento com Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls. "Estou inspirado pela vida. Assuntos como relacionamentos são sempre fáceis de falar, além de festas. Não são términos, ou aquela coisa emocional, é normalmente a parte divertida. É o lado bom dos relacionamentos, a empolgação que você tem quando está em algo novo", disse.

"Gostaria de lançar meu álbum neste ano, mas agora estou focado em ser tetracampeão de Fórmula 1. Espero que em algum momento as pessoas possam ouvir este material, mas ainda não está pronto", concluiu o piloto.

Um de seus representantes teria negado a novidade e dito que o Lewis e Barbara são apenas bons amigos.