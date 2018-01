Letícia Lima mostra machucados causados pelos ensaios de 'Dança dos Famosos'

A atriz Letícia Lima é uma das participantes do quadro Dança dos Famosos, do 'Faustão' Foto: Divulgação

Letícia Lima está mostrando em seu Instagram que a vida de dançarina não é nada fácil. A triz, que é uma das participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, na Globo, publicou uma imagem em que suas pernas e joelhos aparecem com ralados e hematomas. As lesões foram causadas pelos ensaios da coreografia da atração.

Bom dia joelho ralado! Bom dia hematomas da dedicação! Purple rain, purple rain... ☂️ #dançadosfamosos2016 Uma foto publicada por Leticia Lima (@aleticialima) em Set 29, 2016 às 7:27 PDT

Leia também: Letícia Lima homenageia Ana Carolina em seu Instagram

"Bom dia, joelho ralado! Bom dia, hematomas da dedicação! Purple rain, purple rain...", escreveu ela, mencionando a música 'Purple Rain', do Prince, que significa chuva roxa em tradução literal.