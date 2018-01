Leslie usa vestido de vencedor de Project Runaway em estreia de 'Caça-Fantasmas'

A atriz usou um vestido desenhado por Christian Siriano na première de seu novo filme. Foto: Reprodução/Instagram

Há alguns dias, a atriz Leslie Jones tornou pública sua indignação por nenhum estilista ter se oferecido para vesti-la nas estreias do filme Caça-Fantasmas, do qual é uma das protagonistas. Porém, durante um evento de lançamento do filme no último domingo, 10, ela apareceu deslumbrante num vestido feito por Christian Siriano.

O estilista foi o vencedor do Project Runway, e decidiu fazer vestidos para a atriz assim que viu seu tuíte. Em seu perfil, Siriano disse que "trabalhar com pessoas brilhantes que não são o protótipo de uma modelo não devia ser uma exceção” e postou fotos dos bastidores da escolha do vestido para a atriz.

O tuíte da atriz: "É tão engraçado como não há nenhum estilista querendo me ajudar com um vestido para a première do 'Caça-Fantasmas'. Hm, isso vai mudar e eu me lembro de tudo".