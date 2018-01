Leonardo DiCaprio gasta cerca de US$ 18 mil com presente para a mãe

Mimo para a mãe de Leo custou caro Foto: Bang Showbiz

Leonardo DiCaprio pagou cerca de US$ 18 mil em uma bolsa da Chanel para sua mãe. O astro comprou o acessório durante a 'Heart Fund's Generous People Dinner Gala' em Cannes, França, evento beneficente que repassa o dinheiro gasto em artigos de luxo para instituições de caridade.

O artista de 41 anos também pagou 5 mil dólares em um lenço de seda Innangelo, de acordo com a coluna 'Page Six' do New York Post.

Leonardo é igualmente generoso com seu trabalho de caridade uma vez que sua fundação doou aproximadamente 30 milhões de dólares para ajudar a preservar os recursos naturais do planeta.

"Nós simplesmente não podemos dar ao luxo de permitir que a ganância corporativa das indústrias do carvão, petróleo e gás determinem o futuro da humanidade. Essas entidades com um interesse financeiro até mesmo cobrem a evidência da nossa mudança climática. Já é suficiente. Você sabe melhor. O mundo sabe melhor. A história vai colocar a culpa por esta devastação em vocês. Nosso planeta não poderá ser salvo a menos que deixemos os combustíveis fósseis no solo, onde eles pertencem. 20 anos atrás, nós descrevemos este problema como um vício. Hoje, possuímos os meios para acabar com essa dependência", disse.