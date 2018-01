Leo Rosa, ator da Record TV que luta contra câncer, manda mensagem aos fãs: 'Morrendo de saudade'

O ator Leo Rosa revelou que está lutando contra um câncer. Foto: Instagram/leorosa__

No último sábado, 6, o ator Leo Rosa, conhecido por atuar em diversas novelas da Record TV, publicou no Instagram um vídeo fazendo careta e mandando uma mensagem aos seus seguidores. Há alguns dias, o ator revelou que está lutando contra um câncer durante uma transmissão ao vivo feita na rede social.

O ator publicou um vídeo com a legenda "para os meus amigos", no qual faz caretas e diz: "Só pra dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, garotinhos". Ele recebeu diversas mensagens positivas dos seguidores, que desejaram melhoras na saúde.

Uma publicação compartilhada por Léo Rosa__ (@leorosa__) em 6 de Jan, 2018 às 11:50 PST

Leo Rosa fez uma transmissão no Stories há duas semanas, na qual ele mostrou sua careca e falou: "Podem dizer que estou vivo, continuem achando que estou vivo, mandem energias. Até choro lendo as mensagens, mas vamos aprar de falar da doença. Vamos falar de saúde. Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato, a pessoa que está doente não quer saber da doença". Ele não deu detalhes sobre o tipo do câncer que enfrenta.

O ator atuou em novelas como Amor e Intrigas, Rei Davi e Escrava Mãe, seu trabalho mais recente, em 2016.