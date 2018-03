Lembra dela? Suzana Alves, ex-Tiazinha exibe barrigão de 35 semanas em rede social

Suzana Alves espera o seu primeiro filho e também aguarda processo de adoção de outra criança. Foto: Reprodução/Instagram

A ex-Tiazinha, Suzana Alves está prestes a conceber o seu primeiro filho de seu casamento de seis anos com o ex-tenista Flávio Saretta.

A atriz publicou uma foto em seu Instagram, mostrando a barriga de mais de 35 semanas, ao lado de seu marido. Suzana conseguiu engravidar através da fertilização in vitro, por meio de um tratamento que durou mais de três anos.

O primeiro bebê da atriz vai nascer já com um irmãozinho adotivo. Acontece que Suzana e Saretta já estavam com um processo de adoção em andamento quando descobriram a gravidez, mas continuaram com a documentação e decidiram criar as duas crianças ao mesmo tempo.