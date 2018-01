Lembra dela? Patrícia Maldonado abandona TV para para curtir família nos EUA

Em 1988, veio a primeira oportunidade para Jô tornar-se entrevistador, com o programa 'Jô Soares Onze e Meia', no SBT. A partir dali, e, posteriormente, com o 'Programa do Jô', acabaria ficando mais conhecido na nova área do que na antiga, a ponto de as novas gerações sequer terem assistido a seus programas de humor - apesar de ter continuado bem-humorado em suas entrevistas, e ser considerado até hoje como ícone do humor



Foto: Vidal Cavalcante / Estadão