Legenda preconceituosa de blogueira gera polêmica nas redes sociais

Foto: Reprodução/ Instagram

Em sua conta no Instagram, a blogueira Giovanna Ferrarezi, do Radioactive Unicorns, postou uma foto da cidade de São Paulo com uma legenda polêmica: 'Minha cidade linda amo mto #NemPareceQueTemCrackeiro"

Minha cidade linda amo mto ❤️ #NemPareceQueTemCrackeiro A photo posted by Giovanna Ferrarezi (@giovannaferrarezi) on Jun 29, 2016 at 4:54pm PDT

A hashtag gerou polêmicas entre os fãs de Giovanna. Enquanto alguns acharam graça, outros se revoltaram com a blogueira. "Close erradissimo, preconceituoso e desnecessário", "Paga de good vibes e me faz uma legenda dessa. É como dizem,n adianta fazer yoga e desprezar o porteiro", "Que legenda escrota. Mais uma prova que ter dinheiro não significa ter educação", foram alguns dos comentários.

Em contrapartida, outras pessoas a defenderam, afirmando que foi se tratava de uma "brincadeira": "Gente, vocês são muito chatos. DUVIDO UM RIM que nunca tenham feito uma piada de humor negro", escreveu uma fã.