Leão Lobo encontra seu sósia nos corredores do SBT

. Foto: Reprodução/ Instagram

Leão Lobo tem um sósia, o Leão Loco, que o imita no programa A Praça é Nossa. Os dois se encontraram nos corredores da emissora e o humorista David Castillo postou uma foto com o apresentador do Fofocando em seu Instagram. "Gente... e esse rapaz q resolveu me imitar... bah", escreveu na legenda.

Leia também: Silvio Santos abre o zíper e simula striptease durante programa ao vivo

O ator Alexandre Porpetone, que faz a personagem Mama Porpeta, uma paródia da Mamma Bruschetta, também entrou na brincadeira. Ele postou uma foto e escreveu: "O encontro de @leaolobotv Mama Porpeta e Leão Loco".