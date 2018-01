Leandro Hassum desabafa contra empresas aéreas: 'Estamos f***'

. Foto: Reprodução / Instagram @leandrohassum

O ator Leandro Hassum publicou em suas redes sociais um desabafo direcionado a companhias aéreas e ao sistema de aeroportos no Brasil:

"É uma boa m***, uma boa porcaria. Nós estamos f***, né? A verdade é essa. Desculpe o palavrão, mas estamos f***. A gente não tem uma companhia aérea decente para viajar e os aeroportos continuam um lixo", esbravejou.

Seu genro, que havia viajado do Rio de Janeiro para Orlando, onde o ator está, enfrentou problemas com a bagagem, de forma que suas malas sumiram. De acordo com ele, a companhia não entrou em contato com ele de nenhuma forma, e o problema está há cinco dias sem solução.

Além de roupas, as malas do jovem teriam remédios vendidos sob prescrição médica, os quais ele estaria sem tomar, por não poder comprá-los nos Estados Unidos.

O ator criticou duramente as companhias Latam e American Airlines, assim como o Aeroporto do Galeão, localizado no Rio de Janeiro, e aproveitou para fazer um apelo, direcionado aos funcionários do departamento de bagagens do aeroporto, pedindo para que entrassem em contato por mensagem direta caso pudessem ajudá-lo.

Resposta Latam

Em nota, a LATAM Airlines Brasil informa que está apurando o ocorrido e em contato com o cliente.

Resposta American Airlines

American Airlines está trabalhando em conjunto com a LATAM para garantir que o passageiro receba sua bagagem o quanto antes. As malas serão despachadas no voo 904 da American Airlines, que partirá do Rio de Janeiro hoje (27) à noite e chegará em Orlando amanhã (28) pela manhã. A companhia ressalta que está em contato constante com o cliente para mantê-lo informado sobre o andamento do processo.

Veja os vídeos do ator abaixo:

