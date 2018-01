Lauren Jauregui, do Fifth Harmony, chora durante show

Foto: Reprodução/Instagram

Lauren Jauregui não conteve as lágrimas durante show da turnê 7/27 em Phoenix, nos Estados Unidos. A cantora do Fifth Harmony se emocionou durante a música "No Way" e parou de cantar no verso 'I told you that I wasn't perfect'.

O público mostrou apoio e aplaudiu a cantora. Hoje, a hashtag #WeLoveYouLauren é um dos assuntos mais comentado no Twitter no Brasil.

O motivo das lágrimas ainda não foi revelado.

No entanto, ela logo se recuperou e continuou cantando até o fim da apresentação.

Veja o vídeo gravado por uma fã: