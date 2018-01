Lauren, do Fifth Harmony, pede desculpas aos brasileiros por ausência no show em São Paulo

Lauren, do Fifth Harmony, pede desculpas aos brasileiros por não ter participado de apresentação em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram

Lauren Jauregui, do Fifth Harmony, fez um pedido de desculpas aos fãs brasileiros por ter faltado ao show realizado pelo grupo na última quarta-feira, 14, em São Paulo. Ela postou uma foto no Instagram com uma mensagem em português se desculpando.

"Meus queridos harmonizers brasileiros, eu sinto muito não poder te ver todos (sic). Não cheguei no avião a tempo e por isso tive que ir a Atlanta. Eu prometo que vou fazer tudo possível para vocês porque amo cada um de vocês com todo meu coração. Me desculpem", disse ela na imagem.

O show na noite de quarta-feira era particular, apenas para convidados e algumas pessoas sorteadas, e ocorreu apesar da ausência de Lauren.

A cantora ainda postou em seu Instagram esclarecimentos sobre ter sido presa. Ela disse que não foi presa, apenas que teve de prestar esclarecimentos sobre o porte de maconha e disse 'que Aleppo, na Síria, merece toda essa cobertura da imprensa' que ela teve.

