Laura Prepon está grávida - e fãs de 'Orange Is The New Black' estão preocupados com a série

Laura Prepon interpreta Alex em 'Orange Is The New Black'. Foto: Divulgação

Tem bebê a caminho. Laura Prepon, que interpreta Alex Vause em Orange Is The New Black, está grávida de seu primeiro filho com o noivo Ben Foster, segundo a revista PEOPLE.

Os fãs ficaram felizes com a novidade, mas preocupados: como essa gravidez será inserida na série? Isso porque em OITNB, Laura interpreta uma personagem lésbica e está presa.

Muitos cogitaram que os diretores podem matar Alex na série, já que informações iniciais já indicam que haverá uma morte na próxima temporada.

A nova fase da série está prevista ainda para este ano, mas ainda não foi divulgada a data específica da estreia.

Laura Prepon tá grávida, MAS NÃO VÃO ACABAR COM VAUSEMAN MESMOOO pic.twitter.com/5XpopI1KHJ — viih do vale (@wxviihx) 24 de janeiro de 2017

Laura Prepon grávida? Daya Diaz fazendo escola, né mores pic.twitter.com/rOSfw2jyk0 — Marcus Vinícius (@LelisMarcus) 24 de janeiro de 2017

SE MATAR A LAURA PREPON NA SÉRIE VAI TER PANELAÇO NÃO ACEITO — baizão loves ju (@ccabeyorose) 24 de janeiro de 2017

Ahh mas esse diretor vai ter que fazer sapatão reproduzir, puta merda Laura Prepon! Se Vause morrer já podem cancelar a série. Obg. — Jhonny (@SorryCacto) 24 de janeiro de 2017

se a laura prepon tiver grávida eles vão ter que fazer sapatão reproduzir pq matar a alex eles não vão pic.twitter.com/WyL4BIl1Z0 — Radio Bang (@RadioBangBRA) 24 de janeiro de 2017