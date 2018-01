Laudo do IML sobre lesão corporal contra esposa de Victor Chaves dá negativo

Victor Chaves foi acusado de ter agredido a mulher, Poliana. Foto: Isabella Pinheiro/Globo

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 13, a delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte (MG), revelou que o laudo do Instituto Médico Legal sobre lesão corporal contra Poliana Bragatini, esposa de Victor Chaves, deu negativo.

De acordo com a assessoria do Demid, o exame foi realizado em Belo Horizonte no dia 25 de janeiro, por volta das 9h. A Polícia ainda aguarda o resultado da perícia realizada nas câmeras de segurança do prédio para concluir a investigação. A delegada ainda disse que nenhum vizinho ou funcionário do prédio presenciaram agressão, apenas ouviram gritos.

O motivo da confusão, de acordo com Danúbia, foi que Victor levou a filha do casal para a casa da mãe sem que Poliana soubesse.

Relembre. No dia 24 de fevereiro, Poliana Bragatini registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido empurrada e chutada diversas vezes pelo marido. No dia seguinte, ela foi até o IML de Belo Horizonte para realizar o exame de corpo de delito. Dois dias depois, uma carta em que Poliana negava a agressão foi publicada num suposto perfil dela no Instagram. O perfil, porém, foi deletado algum tempo depois.