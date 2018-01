Larissa Manoela tranquiliza fãs após passagem de Furacão

Foto: Reprodução / Instagram

A passagem do Furacão Matthew pelos Estados Unidos deixou muitas pessoas que conhecem brasileiros morando no país a ficarem preocupadas. Entre elas, os fãs da atriz Larissa Manoela, que está passando as férias na cidade de Orlando.

"Estamos aqui para tranquilizar todos vocês, dizer que já estamos em casa. Hoje foi dia de sair um pouquinho e ir pras compras", comentou a atriz, tranquilizando seus seguidores.

"Só podemos agradecer a todos vocês pela preocupação e dizer que estamos super bem, obrigada pela atenção", continuou.

Confira fotos da viagem da atriz pela cidade:

Hoje foi dia de compras e no fim ficamos assim...acabados Mas o pique nunca acaba Amo muito!!! Uma foto publicada por Larissa Manoela (@lmanoelaoficial) em Out 6, 2016 às 3:18 PDT

Momentos como esse não tem preço!!! Family ❤️ Uma foto publicada por Larissa Manoela (@lmanoelaoficial) em Out 6, 2016 às 10:18 PDT

Não tem como não se encantar pela mundo da magia Muito amor e alegria ❤️ #UniversalMoments #UniversalStudiosFlorida @universalorlando Uma foto publicada por Larissa Manoela (@lmanoelaoficial) em Out 5, 2016 às 5:10 PDT

Que comece nossa aventura... We're afraid!!! #UniversalMoments #UniversalStudiosFlorida ❤️ @universalorlando Uma foto publicada por Larissa Manoela (@lmanoelaoficial) em Out 5, 2016 às 9:16 PDT