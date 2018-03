Larissa Manoela recebe 'pedaço da Lua' como presente de namoro

Larissa Manoela e Leo Cidade completaram três meses de namoro. Foto: Instagram/@larissamanoela

Larissa Manoela e Leo Cidade completaram três meses de namoro nesta quarta-feira, 14, e o ator fez um surpresa romântica para a jovem com direito a um 'pedaço da Lua'.

A atriz contou no Instagram Stories que, enquanto estava fora de casa, Leo enfeitou a cama dela com pétalas de rosas vermelhas, formando as frases "três meses" e "te amo" acompanhadas de um coração.

Junto com tudo isso, além de buquês das mesmas flores, ele deu um 'documento' que dá a ela um pedaço do satélite terrestre. "Se faltar espaço na Terra, saiba que temos nosso cantinho na Lua. Eu amo você", estava escrito no papel emoldurado. O certificado, porém, não possui um reconhecimento legal ou internacional que realmente lhe dê um terreno na Lua, mas seu nome pode ser encontrado no site que vende os 'terrenos'.

Presente de Leo Cidade para Larissa Manoela, documento comprova que atriz é dona de um pedaço da Lua. Foto: Instagram/@larissamanoela

Nome da atriz pode ser encontrado no site que vende 'registros' da Lua. Foto: Reprodução / moonregister

No perfil da rede social, a atriz publicou uma foto dos dois em comemoração ao dia. "Você é mais do que eu sempre sonhei, aliás eu nunca duvidei, nosso amor é sem igual e você é o que eu tenho de mais especial", escreveu.

Leo também publicou uma foto dos dois com declarações.

