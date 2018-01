Larissa Manoela passa virada de ano ao lado de Matheus Pinheiro e fãs suspeitam de namoro

Larissa Manoela e Matheus Pinheiro. Foto: Reprodução/Instagram

De férias em Nova York com a família, Larissa Manoela passou o réveillon ao lado do ator e modelo Matheus Pinheiro, o que gerou suspeitas sobre um possível relacionamento. Nas fotos postada por ele nas redes sociais, o ator e a atriz aparecem abraçados em diversos momentos.

No dia do aniversário de 16 anos de Larissa, Matheus postou uma foto dos dois no Instagram com uma legenda enorme, em que dizia: "Saiba que em pouco tempo você me conquistou em todos os aspectos... Quando me abraça, sinto o verdadeiro significado do prazer em estar com alguem, apenas te ver ja me da um sorriso no rosto, alegra meu dia. Você me fez um bem danado".

Larissa não chegou a postar nenhuma foto com Matheus em suas redes mas, nos comentários de suas publicações, muitos fãs se mostraram tristes pelo possível novo casal - já que muitos acreditam que ela ainda pode reatar com o ex, João Guilherme.