Larissa Manoela diz que tem vontade de abrir ONG para cães abandonados com Maísa

Larissa Manoela foi a convidada mais recente do canal GIOH, de Giovanna Ewbank. No vídeo de 15 minutos, a jovem de 16 anos revelou que deseja abrir, junto com a amiga Maisa, uma ONG para resgatar e cuidar de cães abandonados. Ela também comentou a casa que comprou em fevereiro deste ano em Orlando, nos Estados Unidos.

“Desde a época de Carrossel a gente falava muito sobre coisas futuras. A gente dava uma viajada, tipo ‘vamos comprar a Disney’ - oi?-, mas também falávamos muito sobre a vontade criar uma ONG. Eu sou muito envolvida, sempre que passo e vejo um cachorro abandonado quero levar pra minha casa", disse Larissa. "Esse amor e vontade de poder dar a chance de acolhê-los, de dar um lar melhor e de cuidar deles é muito grande”, explicou a atriz.

Giovanna Ewbank também perguntou como é, para Larissa, a sensação de ter adquirido uma casa em fevereiro sendo tão nova. "É um mérito muito grande olhar para três e ver tudo o que conquistei nessa caminhada que sempre sonhei e amo de paixão. O mais importante é ter pé no chão. Realmente não é fácil conquistar aquilo que a gente quer. É muito bom poder ver tudo isso e hoje ser merecedora. E crescer cada vez mais, sempre com pé no chão, degrau por degrau, sem atropelar as coisas", afirmou Larissa.

Como não amar @gio_ewbank?? Deusa absoluta Corre pro canal assistir a primeira parte do meu vídeo com ela Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela) em Abr 11, 2017 às 10:51 PDT

Após confessar que é muito fã de Selena Gomez e Justin Bieber (e que ficaria com o cantor), a jovem atriz disse que prefere relacionamentos mais profundos do que ficar. "Hoje, as meninas estão assanhadas. O que é difícil é mais interessante. Se você é fácil, é muito rápido".

Inimizade. Giovanna Ewbank também perguntou a Larissa sobre a inimizade com a atriz Giovanna Chaves. Larissa, no entanto, desconversou. "A gente nunca foi muito próxima, sempre tivemos uma relação extremamente profissional. Nunca teve uma certa amizade ou proximidade. Acabou a novela e cada uma seguiu seu caminho. Mas não sei se a questão do personagem, acabou indo pra vida real".

Giovanna, no entanto, vê que a jovem está enrolando e corta, fazendo graça. "Assisti a todos os Snapchats e todas as diretas e indiretas. Eu tenho uma pessoa assim na minha vida também", disse Giovanna, sem dizer quem é.

Larissa, então, respondeu. "É difícil. Se poupa disso. Os pontos positivos, a gente dá joinha, agrega. O que não agrega, a gente passa", terminou a jovem atriz.

Veja o vídeo na íntegra: