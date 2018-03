Larissa Manoela confirma que vai abrir shows de Selena Gomez no Brasil

Foto: Reprodução/Instagram

Depois de muita espera e muitos rumores, parece que Selena Gomez virá mesmo ao Brasil neste ano e quem confirmou a notícia foi Larissa Manoela. A atriz e cantora que ficou conhecida por seu papel na novela Carrossel, foi convidada para fazer a abertura do show da cantora americana.

Na última terça-feira, 2, ela postou em seu Instagram uma foto com a camiseta de Selena com a legenda: "Agora é REAL OFICIAL. Vai ter @selenagomez no Brasil e a abertura do show vai ser por minha conta, Projota, Anitta e muito mais. Quem aí também tá animado e com o coração na mão como eu?? Diva absoluta estamos a sua espera (sic)".

Ainda não há detalhes sobre os locais e datas dos shows.