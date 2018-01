Larissa Manoela comenta polêmica entre Maisa e Dudu Camargo: 'Ela saiu por cima, maravilhosa'

Larissa Manoela comentou mal-estar entre Maísa e Dudu Camargo. Foto: instagram.com/larissamanoela

No TV Fama da última terça-feira, 21, Larissa Manoela deu uma entrevista em que falou sobre sua última viagem, a Paraty (RJ) e ainda comentou as respostas de Maisa Silva a Dudu Camargo no Programa Silvio Santos.

Leia também: Larissa Manoela diz que tem vontade de abrir ONG para cães abandonados com Maísa

Quando questionada sobre o que achou da atitude de Maisa, ela elogiou. "Ela saiu por cima, maravilhosa, um beijo. Ele também não faz meu tipo, não dá, não tem como. Ele é outra vibe, Maisinha também tá em outra vibe, eu em outra. Acho que ali o Silvio não acertou, não bateu. Ficou pra friendzone", disse Larissa.

A repórter então perguntou com quem Dudu deveria ficar, brincando que ninguém quer o apresentador do SBT: "Ah, não sei, pega para tu e vai embora", respondeu a atriz.

Recentemente, a atriz viajou com Thomaz Costa e compartilhou diversas fotos em suas redes sociais - ela assumiu um relacionamento com o ator no início de maio. "Foi uma delícia, curtir é sempre muito bom, descansar", disse.