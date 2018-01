Larissa Manoela assume relacionamento com Thomaz Costa

Atriz assumiu que estão juntos no 'TV Fama' Foto: Instagram/ Thomas Costa | Gabriel Gabe / SBT

Larissa Manoela acabou com as especulações sobre ela e Thomaz Costa: eles estão juntos. No TV Fama da última segunda-feira, 1º, a atriz confirmou que, agora, são um casal e estão felizes.

"A gente está junto, sim. Como falei o nosso meio de amizade é muito próximo e nós acabamos sendo vistos juntos. A gente está feliz! É isso que eu posso dizer", disse.

Os dois já trabalharam juntos e namoraram, mas terminaram em 2016, quando brigaram. Thomaz chegou a publicar o telefone de Larissa nas redes sociais.

Em dezembro, a atriz terminou seu relacionamento com João Guilherme. Na época, ela comparou o fim do namoro à separação de Angelina e Brad Pitt. "Foi algo comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie para os teens aqui no Brasil. Foi algo que me impressionou muito", disse no programa do Raul Gil.