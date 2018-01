Larissa Manoela adere à dieta de Mayra Cardi

Larissa Manoela aderiu à dieta de Mayra Cardi, que recebeu críticas de outros clientes. Foto: Fabio Guinalz/Agência Estado

Larissa Manoela contou e mostrou pelo Stories no Instagram que aderiu ao projeto Seca Você da ex-BBB Mayra Cardi.

Aos 16 anos, a atriz disse que já faz um tempo que está "levando uma vida mais saudável, comendo direitinho".

O projeto conta com refeições diárias que são enviadas para quem contrata. Anitta foi outra personalidade que também recorreu ao serviço.

"Agora eu estou nesse projeto muito bacana pra levar uma vida saudável, pra gente se alimentar bem, porque o importante é você se alimentar bem, de uma maneira saudável, pra ter disposição, energia", diz Larissa.

Segundo ela, "vem tudo fresquinho, é uma delícia". "Quero agradecer a Mayra Cardi que está me dando o maior apoio e ao Seca Você que está junto comigo nessa", declarou.

O programa de emagrecimento e exercícios de Mayra Cardi recebeu críticas no ano passado depois que clientes perceberam que as refeições eram as mesmas para todos. Uma mulher disse ter se machucado com um dos exercícios propostos.