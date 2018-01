Lanchonete 'rouba' selfie de fã com Jessica Alba para usar em decoração

Jessica Alba Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

A selfie de Dave Jennings com Jessica Alba deveria ter sido mais uma foto dela com um fã. No entanto, o clique foi 'roubado' e usado como decoração de uma lanchonete, como se a atriz tivesse ido ao estabelecimento.

Segundo o Mashable, Jennings postou a foto dos dois no aeroporto nas redes sociais. Meses depois de a selfie ser tirada, um amigo dele, que estava em Monterey, na Califórnia, reconheceu Jessica na foto, que estava pendurada na parede de uma lanchonete.

Além de a foto ter sido retirada das redes sociais de Jennings, ele foi cortado da selfie. Ele postou o clique original nas redes sociais e relatou toda sua história.