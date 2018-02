Lana Del Rey chora em 1º show após sofrer ameaças de sequestro

A cantora Lana Del Rey Foto: Andrew Kelly / Reuters

A cantora Lana Del Rey precisou fazer uma pausa em seu primeiro show realizado após sofrer uma tentativa de sequestro nos Estados Unidos no último sábado, 3. Ela se emocionou, chorou, e pediu a compreensão dos fãs.

No sábado, um homem identificado como Michael Hunt, 43, teria ameaçado sequestrar a cantora, tendo sido localizado e surpreendido pela polícia, que o encontrou com uma faca e ingressos para o show de Lana no Amway Center, na cidade de Orlando. O homem foi preso.

"Eu acho que, na verdade, estou me sentindo um pouco mais emotiva do que eu pensava. O que houve em Orlando, mas eu realmente queria estar esta noite aqui com vocês. Eu estava me sentindo totalmente bem, e fiquei um pouco nervosa quando vim ao palco. Eu só queria dizer que estou super feliz de estar com vocês, pessoal. Se eu continuar assim, apenas fiquem comigo, ok?", disse Lana.

Assista ao momento abaixo:

lana started crying on stage talking about the stalker incident from a few days ago :( pic.twitter.com/n7o1kbHgeV — actually.amber (@actuallyamberv) 6 de fevereiro de 2018

Hey kiddos. I’m doing fine thanks for the messages. And tomorrow we’ll be in Hotlanta can’t wait to see everyone. Yachty that means u. pic.twitter.com/hwrRYyrA3E — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 4 de fevereiro de 2018