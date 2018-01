Lady Gaga vai gravar música de Amy Winehouse em ação beneficente

Foto: Divulgação

Lady Gaga vai gravar uma música de Amy Winehouse para arrecadar dinheiro para a fundação da cantora, Amy Winehouse Foundation. O pedido foi feito pelo pai de Amy, Mitch Winehouse.

Em entrevista ao 'The Sun', ele disse que ama a cantora. "Sei que ela é um pouco excêntrica, mas eu conheci a mãe e o pai dela eles são uma família adorável que trabalha duro", disse Mitch.

Além de Gaga, Leona Lewis e outros nomes da música participarão da campanha de arrecadação, que estará disponível no YouTube. "Precisamos de dinheiro e essa é uma ótima maneira de conseguir e lembrar de Amy, vá ao YouTube e se divirta", afirmou o pai de Amy.

Recentemente a fundação juntou forças com o Centra Care and Support para abrir um lar para mulheres se recuperarem do vício em álcool e drogas, no leste de Londres.