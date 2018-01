Lady Gaga passa em teste de direção e comemora pelo Instagram

A cantora se demonstrou entusiasmada ao conseguir a licença para dirigir. Foto: Reprodução/Instagram

Na última sexta-feira, 2 de junho, a cantora Lady Gaga publicou uma foto em seu Instagram comemorando o fato de ter passado, pela primeira vez em seus 30 anos, no teste de direção que lhe concedeu a licensa para dirigir.

"Sim eu finalmente tenho a minha licença depois de anos de condução com um adulto presente e a permissão para fazer isso. EU ESTOU LIVRE! Dando uma volta com os parceiros", comentou na foto em que ela aparece no volante ao lado de uma amiga.

Já na tarde deste sábado, 3, Gaga brincou mais uma vez com o fato de ter licença para dirigir e publicou outra foto, em que aparece agachada no chão ao lado do carro em que realizou o teste de direção.

Bem humorada, Lady Gaga foi até ao chão para comemorar o sucesso em teste de direção. Foto: Reprodução/Instagram

"E depois que eu passei em meu teste de direção. Louvando-o", comentou aos risos na legenda da publicação.