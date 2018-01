Lady Gaga participa de 'Carpool Karaoke' com direito a sucessos antigos e looks icônicos

Lady Gaga falando sobre seus looks antigos mais excêntricos. Foto: Reprodução/YouTube

Na última terça-feira, 25, saiu o novo vídeo do quadro Carpool Karaoke, do programa americano The Late Late Show with James Corden, e a convidada da vez foi ninguém menos que Lady Gaga. A cantora, que lançou seu álbum Joanne na última semana, cantou seu novo single, Perfect Illusion e também sucessos mais antigos.

Durante os mais de 15 minutos do vídeo, James Corden e Gaga falaram sobre as composições da cantora em diálogos hilários. "Quando você estava em estúdio escrevendo a letra [de Bad Romance], você realmente escreveu as palavras 'Ro mah ro-mah-mah'? E quando você mostrou essas letras para alguém, ele não achou estranho?", disse Corden. E Gaga respondeu: "Eles não poderiam fazer isso, porque eu sou a chefe".

Num determinado momento, Corden troca o comando do volante com Gaga, mas a mudança durou pouco tempo: "Ok, isso foi assustador, deixe-me dirigir, não vamos fazer isso nunca mais", brincou o apresentador. Depois, a dupla cantou grandes clássicos da carreira de Gaga como Born This Way e Poker Face.

Um dos melhores momentos do vídeo, porém, fica no final: o apresentador resolve usar alguns figurinos icônicos da cantora, como um vestido com um chapéu e uma renda que cobre o rosto, tudo feito em renda vermelha, que ela usou no VMA 2009; o inesquecível vestido feito de carne usado no VMA 2010 e as fitas amarelas com frases como 'crime scene' usadas no clipe de Telephone.

Nas redes sociais, os fãs comentaram a participação da cantora no quadro e consideraram uma das melhores convidadas já recebidas por Corden. Assista ao vídeo completo abaixo:

Olha a cara de feliz da Gaga olhando esses looks excêntricos bicho, como ela pode mudar tanto #GagaCarpool pic.twitter.com/rjmFxrngNP — rique (@GAGAYZINHO) 26 de outubro de 2016

Em um 1:00 Gaga já mostra o vocal poderoso que ela tem quando consegue cantar mesmo com o James gritando do lado #GagaCarpool — Leon (@spankitten) 26 de outubro de 2016