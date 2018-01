Lady Gaga chama fã com doença rara para cantar com ela no palco

Lady Gaga reencontrou fã com doença rara e cantou uma música ao lado dele em show. Foto: REUTERS/Mark Blinch

Na última segunda-feira, 20, Lady Gaga se apresentou em Pittsburgh, na Pensilvânia, e tornou a apresentação ainda mais especial ao convidar Owen Collins, de 12 anos, para cantar ao lado dela. Há dois meses, ela já havia convidado o menino para subir ao palco em outro show após uma campanha na internet.

Owen tem a síndrome de Dravet, uma condição rara que causa convulsões desde os primeiros meses de vida, e agenesia do corpo caloso, deficiência cerebral que acarreta em dificuldades motoras e na capacidade cognitiva.

Lady Gaga notou o menino na plateia e o convidou para subir ao palco. Os dois cantaram juntos a música Million Reasons. O momento foi filmado e compartilhado na internet pela mãe de Owen, Jennifer Collins. Para fazer o fã conhecer Gaga, a mãe publicou um vídeo no YouTube contando que o filho adora as músicas de Gaga desde os quatro anos e usa as canções da artista para se expressar.

Veja o primeiro encontro de Gaga com o menino, em setembro deste ano: