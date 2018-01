Lady Gaga canta 'Born This Way' em orfanato no México

Foto: Divulgação

Lady Gaga estava visitando a Casa Hogar para meninos em Cabo San Lucas, no México, no último fim de semana quando um garoto, Christian, pediu a ela para se apresentar. Sem qualquer música ou instrumentos, Gaga então interpretou sua canção de sucesso, para a alegria de todos os presentes no local.

Um vídeo dela cantando foi publicado na página do Facebook do orfanato com a seguinte legenda: "Christian pede uma música para Lady Gaga e isso é o que ele conseguiu!!!".

Gaga também postou o vídeo e disse: "Casa Hogar Cabo AC Facebook Group. Doem para esses meninos maravilhosos e ajudem a construir uma casa para suas irmãs de quem eles foram separados. Reúnam novamente os irmãos com suas irmãs".

A Casa Hogar - um lar de 31 meninos com idades entre 4 e 18 anos - tem como objetivo "oferecer uma casa para meninos especiais e felizes, prestando cuidados físicos e emocionais" e a cantora ficou muito emocionada com o lugar.

Postando uma foto no Instagram sendo abraçada por vários meninos, Gaga escreveu: "Casa Hogar Cabo AC. Esses jovens homens e rapazes crescendo foram tão brilhantes e radiantes como a luz do sol no México. Uma organização maravilhosa para a qual doar".

Ela também descreveu seu dia na instituição como "impressionante" e recebeu uma mochila dos meninos que ela usou para sair. Gaga acrescentou: "Já sinto falta dos meninos na Casa Hogar. Usei minha mochila na cidade. Meus amores (sic)".