Kylie Minogue ganha batalha judicial contra Kylie Jenner por marca registrada do nome

Conhecida pelo hit Can't Get You Out of My Head (ou, como alguns preferem dizer, 'lalala lala lalala'), a cantora australiana Kylie Minogue ganhou uma batalha na Justiça pela marca registrada de seu primeiro nome, igual ao da socialite Kylie Jenner.

As duas brigam pelo direito desde 2014, quando Jenner entrou com um pedido legal para registrar seu primeiro nome como marca. Em 2016, a firma jurídica australiana KDB, que representa Minogue, se opôs formalmente ao pedido. Documentos publicados pelo Page Six, do New York Post, revelam que a empresa defendeu que a aprovação do pedido de Jenner iria confundir o público e 'diluir' a marca de Minogue.

Além disso, a cantora tem seu primeiro nome já registrado em algumas marcas como o perfume Kylie Minogue Darling e tem o domínio kylie.com desde 1996.

Os documentos da KDB afirmam que Jenner faz 'exibicionismo fotográfico' nas redes sociais e apontam que alguns dos posts da socialite atraíram críticas de comunidades afro-americanas e de direitos de deficientes. A empresa ainda se referiu a ela como uma 'personalidade secundária de reality' que tem papel 'coadjuvante' em Keeping up with the Kardashians.

A revista People informa que Jenner pretende entrar com recurso para poder usar a marca Kylie em suas marcas de maquiagem e roupas.