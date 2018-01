Kylie Minogue está pronta para ter filhos com Joshua Sasse

Foto: Reprodução/Instagram

Kylie Minogue e o ator Joshua Sasse estão noivos desde fevereiro deste ano e, agora, eles estariam pensando em ter um filho. De acordo com uma fonte do jornal The Sun, o casal está num bom momento.

"Ela nunca realmente se importou muito sobre a maternidade quando ela estava solteira, mas agora que ela está num relacionamento sério, a longo prazo, está nos planos. Sua família e amigos estão animados por ela", disse a fonte ao jornal.

Há alguns meses, especula-se que o casal vai se casar na Itália em agosto deste ano. Durante uma viagem a Grécia, o casal teria dito aos amigos sobre os planos da cerimônia.

O casal já trocou diversos elogios publicamente. Recentemente, Minogue admitiu que o ator a faz muito feliz e que ele "é um cara absolutamente brilhante".

O casal confirmou seu noivado em uma publicação em um jornal no início deste ano depois de um romance relâmpago de seis meses.