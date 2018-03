Kylie Minogue e Joshua Sasse planejam se casar em julho

Foto: Reprodução/Instagram

Kylie Minogue e Joshua Sasse estariam planejando se casar em julho, na Itália. A cantora australiana, de 48 anos, e seu noivo, 28 - que - que se conheceram durante as filmagens do programa de TV americano Galavant, em 2015 - estariam prestes a oficializar a união, de acordo com a revista Hello!.

"Joshua tem dito aos seus amigos na Grécia sobre os planos deles de se casarem na Itália", disse uma fonte à publicação.

Noivos desde fevereiro deste ano - depois de seis meses de namoro -, Kylie e Joshua vivem em países diferentes, mas não conseguem ficar longe um do outro.

"Joshua ainda está em Sifnos, enquanto Kylie está em Londres. Ele voltou dois dias depois da recente viagem eles pra lá e ela, sem dúvida, estará de volta em breve", confidenciou uma fonte.

Em entrevista recente, Kylie falou sobre seu relacionamento com Joshua: "Acho que o consenso geral é que meio que parecemos bem juntos. Assim, mesmo que no papel pode não parecer certo, simplesmente é certo. Ele é um cara brilhante, absolutamente brilhante. E mesmo se eu tentar agir de forma legal e natural, está escrito na minha cara que eu estou muito feliz."

Enquanto isso, Kylie - que admitiu anteriormente que ela não tem certeza se pode ter filhos por causa do tratamento que se submeteu para curar o câncer de mama - estaria pronta para começar uma família assim que puder.

"Eles querem começar uma família mais do que tudo - Joshua adoraria dar um irmão para seu filho [Sebastian, de 2 anos]. Kylie nunca pensou que isso era possível, mas eles estão tendo essa conversa e Joshua tem dado a ela a confiança que ela precisava para acreditar que eles poderiam ser pais juntos", disse a fonte.