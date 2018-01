Kylie Jenner vendeu seu kit de batons em apenas 8 minutos

Foto: Reprodução/Instagram

Os novos batons de Kylie Jenner esgotaram em oito minutos. Lançados pela Kylie Cosmetics e-store na quarta-feira, 20, saíram de estoque rapidamente. Ela agraceceu o sucesso das vendas em seu pefil do Instagram.

"Kristen & Maliboo esgotaram em 8 minutos! Wow obrigada! Não se preocupe se ficou sem, porque nós colocaremos mais no estoque ao lado de GINGER às 14h30. beijos", disse ela, na legenda da foto dos batons.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians detalhou as novidades, que consistem em um batom mate e um lápis para contorno, assim como itens individuais, gloss e cores metálicas, pela rede social.

Kylie mostrou cada tom e publicou os três kits, com a legenda: "KRISTEN. Eu me apaixonei com esse tom matte. MALIBOO. Eu amo esse tom nude que vai bem com os outros da minha coleção. GINGER. Essa cor é uma das minhas favoritas. Lançando dia 22 de julho. Dois dias após MALIBOO & KRISTEN".

Enquanto isso, a jovem revelou que Kristen foi homenagem à sua mãe Kris, e que também é o nome do meio de Kylie. "Kristen! Nomeado em homenagem à Kris Jenner e disponível na KylieCosmetics.com".

Com a homenagem, a matriarca de 60 anos ficou honrada. "O.M.G.!!!!! Eu estou tão honrada por Kylie me surpreender e nomear um LipKit em minha homenagem!! Se chama Kristen! Wow estou seriamente obcecada por essa cor... É absolutamente PERFEITA assim como você, Kylie Jenner !!!! Muito obrigada é incrível", respondeu.