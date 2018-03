Kylie Jenner 'vai atrás' de namorado e o beija em clipe de rapper

Kylie foi atrás do namorado Foto: Youtube/Reprodução

Kylie Jenner teve participação ativa no clipe da música Come and See Me, música de PartyNextDoor. Em vídeo dirigido por Adrian Martinez, a modelo - e Kardashian - tenta sem sucesso ligar para o rapper e descobre que ele está em uma festa com os amigos. Resultado? Ela vai atrás do affair e eles se beijam debaixo de muita chuva.

Assista abaixo: