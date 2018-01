Kylie Jenner se casa em segredo com Travis Scott, diz revista 

Kylie teria começado relacionamento com Travis em maio Foto: Benjamin Norman/The New York Times

Parece que o relacionamento de Kylie Jenner com o rapper Travis Scott foi para outro nível! De acordo com a revista Life & Style, os dois se casaram em segredo.

Segundo uma fonte da publicação, a cerimônia ocorreu na mansão de Kylie, em Calabasas, na Califórnia. "Não foi grande e glamurosa como outros casamentos das Kardashians", disse. "Só alguns amigos próximos foram convidados. Kylie é louca por Travis."

A fonte ainda disse que o E!, canal que transmite os reality shows da família, não estava presente para registrar o momento, mas ela pretende usar as filmagens feitas pelos amigos em seu novo programa.

Kylie e seu ex, Tyga, terminaram em abril de 2017. Um mês depois, a mais nova do clã Kardashian Jenner começou um relacionamento com Travis.