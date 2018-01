Kylie Jenner ouve funk brasileiro e leva internet à loucura

Na última segunda-feira, 13, Kylie Jenner postou Snapchat em que se maquiava. Tudo normal até que começa a tocar um funk brasileiro ao fundo do vídeo com a frase "Ostentação, palavra que gosto de ouvir".

Assista:

Kylie Jenner ouvindo música da MC Pocahontas no snap

EU VIVI PRA VER O DIA QUE KYLIE JENNER POSTARIA UM VÍDEO COM MC POCAHONTAS TOCANDO

AGORA EU VOU FALAR O ANO INTEIRO QUE A KYLIE GRAVOU SNAP ME OUVINDOOOOO GENTE É A KYLIE ME AJUDA SOCORRINEO

VALEU FUTURE POR SAMPLEAR MULHER DO PODER E AGORA ME DAR A HONRA DE VER A KYLIE ME OUVINDO MANO EU NÃO TÔ BEM XAMA O XAMU