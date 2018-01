Kylie Jenner não é reconhecida pelo segurança de sua própria mansão

Kylie Jenner não foi reconhecida pelo segurança da própria casa. Foto: Reprodução/Instagram

Kylie Jenner passou por um momento estranho na última segunda-feira, 21, quando o segurança de sua própria casa não a reconheceu. Ela contou a história em seu Snapchat.

A criadora da Kylie Cosmetics chegou a sua mansão na Califória, EUA, mas o guarda não a deixou entrar. Ela contou que o segurança não sabia que ela era a dona da casa, e até chegou a perguntar se ela era uma amiga de Kylie Jenner.

"Então eu saí do carro, puxei meu portão e normalmente disse: 'Oi, eu sou a Kylie Jenner'", contou. Mas ela não foi bem recebida: "Então o guarda que você conhece espera o portão abrir e fala: 'Você está com Kylie Jenner?' Então eu fiquei: 'Oh, não, é a Kylie Jenner".

No fim das contas, ela conseguiu entrar em sua própria casa e postou um vídeo em seu sofá. "Ai meu deus, gente. Ele não sabia quem eu era! Que loucura".