Kylie Jenner e rapper Tyga separados?

Kylie Jenner no MET Gala 2016, sem Tyga. Foto: Reprodução/Instagram

Parece que a socialite Kylie Jenner é a mais nova solteira do pedaço. Diversos sites internacionais estão divulgando rumores de que a mais mais nova do clã das Kardashians & Jenner's, terminou de vez com o rapper Tyga.

O casal, que já chegou a se separar várias vezes e depois se reconciliou, era visto com frequência em eventos e premiações, mas os boatos ganharam força na semana em que ocorreu o MET Gala 2016. Ambos, Kylie e Tyga, compareceram ao evento, porém não pousaram juntos no tapete vermelho e nem sequer foram vistos durante o baile.

Os sites também comentam que Tyga levou a sua mãe e uma modelo para um almoço especial no 'Dia das Mães', mas as fontes não chegaram a afirmar que ela seria sua nova namorada.