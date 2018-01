Kylie Jenner é chamada para tribunal por causa de Tyga

Kylie Jenner e Tyga. Foto: Divulgação

Recentemente, o rapper Tyga se envolveu em problemas com a Justiça americana por conta de uma dívida de US$ 480 mil dólares com o proprietário da casa onde morava, e agora ele surgiu um novo problema: ele tem uma dívida de US$ 200 mil com um joalheiro de Berverly Hills. Para resolver o problema, sua namorada, Kylie Jenner, foi convocada para ajudar.

Ela recebeu alguns presentes caros de Tyga, como uma Mercedez-Bens e um anel de diamantes. Por isso, foi chamada ao tribunal para detalhar todos os presentes que ganhou do namorado ao joalheiro.

De acordo com o site TMZ, "os advogados estão preparados para se encontrar com Kylie e Tyga nas próximas semanas. Se eles não aparecerem, o time legal de Jason [o joalheiro] disse que irá se esforçar para que eles sejam presos".