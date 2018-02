Kylie Jenner confirma que estava grávida: 'Minha menina linda chegou no dia 1º de fevereiro'

Kylie Jenner escondeu a gravidez e só revelou agora que deu à luz uma menina. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Na noite deste domingo, 4, Kylie Jenner usou seu perfil no Instagram para confirmar os rumores de que estava grávida e revelou que deu à luz uma menina no dia 1º de fevereiro.

"Me desculpem por ter deixado vocês no escuro apesar de todos os rumores. Eu entendo que costumo deixar vocês acompanharem cada passo de minha jornada, mas minha gravidez foi a única coisa que eu decidi não fazer para o mundo inteiro ver. Eu sabia que eu precisava me preparar para esse novo papel do jeito mais positivo, saudável e longe de estresse que eu soubesse. Não teve nenhum momento chocante e não planejei nenhuma revelação paga; Eu sabia que minha bebê sentiria cada estresse e cada emoção então escolhi fazer dessa maneira para essa minha pequena vida e para nossa felicidade", escreveu Kylie na publicação.

A gravidez foi a experiência mais linda, empoderadora e transformadora da minha vida e eu realmente vou sentir falta disso. Eu agradeço aos meus amigos e, especialmente, a minha família por terem feito desse momento o mais privado possível. Minha menina linda e saudável chegou no dia 1º de fevereiro e eu mal podia esperar para compartilhar essa bênção. Eu nunca senti tanto amor e felicidade assim. Obrigada por entenderem", concluiu.

Kylie também publicou um vídeo em homenagem à sua filha no YouTube: