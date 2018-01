Kristen Stewart e St. Vincent estão namorando

Kristen Stewart e St. Vincent. Foto: Reprodução

Parece que Kristen Stewart está de namorada nova. Segundo a US Weekly e o Page Six, a atriz está namorando a cantora St. Vincent desde o início de outubro.

As duas teriam se aproximado durante o Festival de Cinema de Nova York e, de acordo com uma fonte de US Weekly, "elas passaram quase todos os dias juntas depois disso". Essa informação vem após rumores de que elas estariam juntas pois, no dia 8, Kristen foi vista assistindo a um show da cantora em Los Angeles. St. Vincent é a ex namorada de Cara Delevigne.

Há alguns meses, a atriz disse, em entrevista à revista ELLE do Reino Unido, que estava feliz com sua então namorada, Alicia Cargile. O reclaionamento foi longo e cheio de términos e voltas. Agora, tudo indica que isso chegou ao fim e que Kristen já está em outra.