Kristen Stewart diz que teve início de filmagens difícil com Woody Allen: 'Pensei que ele me odiava'

Privilegiada por poder trabalhar com Woody Allen? Kristen Stewart talvez tenha se sentido assim quando foi escalada para ser dirigida pelo cineasta em Café Society, mas nem tanto depois do começo das filmagens. A atriz diz que teve dificuldade no início de relação deles e pensou que seu diretor a odiava.

"Eu pensei: 'Ele me odeia! Ele está absolutamente arrependido dessa decisão'. Porém, depois, eu estava tipo: 'Vou provar a esse carinha que eu posso fazer isso. Talvez eu não tenha o comprtamento que essa personagem tem, mas eu vou ter que ele gritar ação'", disse em entrevista ao site norte-americano Yahoo, publicada nesta quarta-feira, 13..

Kristen, porém, garante que entende o lado de Allen. "No primeiro dia, ele vinha até mim e dizia: 'sua aparência está terrível. É para você estar bonita'. Mas não é pessoal e ele não estava querendo ofender. Ele não é aquele tipo de pessoa que gosta de atores arrogantes. Sinto que é quase como uma ferramenta dele do tipo: 'Se eles podem aguentar isso, ótimo. Se não, que se fod...'", opinou.